Минчанина, у которого умирает мозг, признали годным к службе в армии 9 2.10.2019, 17:46

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Иллюстрационное фото

Михаил борется с тяжелой болезнью с самого детства.

В Минске 23-летнего парня с шунтом от головы до пупка могут признать годным к службе в армии. У Михаила — гидроцефалия: спинномозговая жидкость не может выходить в спинной мозг и накапливается в голове, убивая мозг.

Его мать Алина Провоторова рассказывает, что сейчас состояние сына в норме, но норма возможна только благодаря ежедневной работе. Дома близкие стараются ограничить раздражающие, эмоциональные и физические нагрузки, чтобы не спровоцировать новый виток болезни, сообщает "Еврорадио".

Почему парня с тяжелым заболеванием могут признать годным к службе в армии? Что говорят о ситуации в Минобороны? Почему министр здравоохранения не вступился за призывника?

Борьба за жизнь сына с гидроцефалией

Когда родился сын Алины, в больнице была инфекция менингококка. По словам матери, некоторые новорожденные в “неудачную смену” не выжили, но Михаила спасли. Правда, из-за менингита у него развилась гидроцефалия.

“В больнице молодой рыжий правдивый врач описал два пути, — вспоминает Алина. — Будет овощ, но недолго. Если дотянете до операции, возможно, будет жить, только придется много работать”.

После реанимации врачи каждый день делали ребенку пункции и убирали из головы лишнюю жидкость. Грудничок не спал и не ел, кричал от боли. А после пункции на руках матери оставался обмякший комочек.

“Почти не дышит, но облегчение. Давление жидкости на мозг падает, и он, обессиленный, спит. Оперировать берут, если мозга осталось не меньше 5 миллиметров. Потом бессмысленно, восстановление невозможно. Но операция — только если менингит побежден. Боремся за каждый миллиметр. Три месяца. Потом операция. Шунт. Который идет от головы до пупка. Силиконовая трубка, дающая надежду на жизнь”, — описывает мать каждый шаг в битве за жизнь сына.

Таких операций было три. Шунт периодически нужно менять. Бесконечная реабилитация, консультации в Москве…

“Я сейчас могу почти все. Только внутривенно уколы делать не могу. В итоге вырос, выучился, не спортсмен. Мудрее меня. Ленивый. Талантливый. И все анализы в пределах нормы. Мы очень много сделали для этой нормы. И делаем до сих пор. Шунт работает. И я хочу, чтобы он работал”, — пишет Алина.

Военкомат: к службе в армии годен с ограничениями

В 23 года сын Алины проходит медкомиссию, и в военкомате Партизанского района Минска ему говорят, что он хоть и с ограничениями но годен к службе.

“Указание сверху “брать всех”, — возмущается Алина. — В итоге: “Да, операция была, шунт стоит, работает, но анализы все в пределах нормы. В армию не берут, только если после операции есть отклонения в неврологии, вам можно служить с ограничениями, можно в канцелярии…”

Мать призывника не против армии, но боится, что состояние сына во время службы без поддержки его здоровья ухудшится:

“Я 23 года очень хотела, чтобы сын был “в пределах нормы”, и делала для этого все, что в моих силах. А сейчас я в растерянности перед махиной и всевластием военкомата и не знаю, что я могу сделать. И как объяснить им, что норма эта возможна только тут? Только когда рядом с сыном мы создаем эту норму. Контролируем эту норму постоянно”.

Минобороны: надо обжаловать решение медкомиссии, годным парня признал не военком

Пресс-атташе министра обороны Беларуси Наталья Гаврусик в комментариях к посту Алины объясняет: в призывной комиссии только один военный человек — военком, а призыв проводят гражданские местные власти. Военком лишь выполняет решение комиссии.

“Никакого приказа ему [военкому. — прим.] сверху "брать всех" быть не может, потому как он не определяет степень годности к службе по здоровью, — пишет представительница Минобороны. — Задача военкомата, если очень примитивно, просто призванного человека определить в часть”.

По словам Натальи Гаврусик, годность человека к службе на момент призыва определяют на медкомиссии восемь врачей-специалистов из государственных организаций здравоохранения. Зачастую это те же врачи из поликлиники, которые сопровождают будущего призывника, "а не какие-то специальные военные врачи”.

“В ведение военных врачей гражданин попадает, уже когда он призван и служит, — продолжает пресс-атташе. — Вот тогда армия отвечает за его здоровье, отслеживает состояние и, если степень годности по здоровью призывника меняется, его снова обследуют. И, если определено, что он стал негодным к службе, его увольняют в запас. Ни военком, ни министр обороны вам не смогут помочь в этой ситуации, потому что ваш сын пока не служит…”

Наталья Гаврусик напоминает, что призывник имеет право обжаловать решение призывной комиссии в суде в течение недели. “Поверьте, Вооруженные Силы не заинтересованы в том, чтобы в строй становились военнослужащие с проблемами со здоровьем. Цели "призвать всех подряд" нет”, — пишет она.

Министр здравоохранения: “В армию никак не могу, а машину водить могу”

2 октября журналист обсудил проблему семьи Алины с министром здравоохранения Владимиром Караником.

По мнению министра, если человек без ограничений существует вне армии, значит, он, пусть и ограниченно, но годен и для службы в армии.

“Если эта операция была сделана в далеком детстве и сегодня все функции жизнедеятельности организма абсолютно в норме, это говорит о том, что мы запрещаем запредельные нагрузки, но в принципе человек может вести нормальную полноценную жизнь, — говорит Владимир Караник. — Это касается полетов самолетами, вождения машины, службы в канцелярии, походов. Потому что у нас многие сейчас говорят: ну, я в армию никак не могу, а машину водить могу. Ограничение функций вызывает ограничение всех имеющихся функций, и мы говорим не о том, что было, а о текущем состоянии организма — о риске того, что какие-то нагрузки могут ухудшить состояние здоровья. Если эти риски минимальны, человек признается годным”.

На это мать призывника отвечает: сын жил с ограничениями всю жизнь.

По словам Алины, ее сыну предварительно сказали, что он годен к военной службе с ограничениями, но отправили на дополнительное обследование. Окончательное заседание медкомиссии по признанию Михаила годным или не годным к воинской службе назначено на 8 октября.