закрыть
2 октября 2019, среда, 19:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Видеофакт: Что власти сделали в Куропатах

2
  • 2.10.2019, 18:51
  • 1,870
Видеофакт: Что власти сделали в Куропатах
Так выглядит сейчас Крестовая аллея / Из аккаунта Павла Северинца в Фейсбуке

На месте массового захоронения жертв сталинских репрессий выкопали сотни ям.

Работники лесхоза высадили в урочище Куропаты кусты. Об этом написал в Фейсбуке оппозиционный политик Павел Северинец.

"Кучу кустов высадили, чтобы закрыть Крест Страданий от входа", — отметил он.

Ранее Северинец написал, что на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий выкопали сотни ям.

В этом году в мае Александр Лукашенко распорядился посадить деревья в Куропатах, чтобы “благоустроить урочище”. Перед этим по приказу диктатора на месте массовых репрессий были снесены несколько десятков крестов и поставлена ограда.


популярное за неделю

Мнение

Господа изменники, ваше время вышло
Господа изменники, ваше время вышло Максим Винярский
Вопрос к Лукашенко
Вопрос к Лукашенко Станислав Богданкевич
Он должен уйти
Он должен уйти
А был ли мальчик?
А был ли мальчик? Валерий Карбалевич