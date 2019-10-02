Видеофакт: Что власти сделали в Куропатах

Видеофакт: Что власти сделали в Куропатах2
- 2.10.2019, 18:51
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На месте массового захоронения жертв сталинских репрессий выкопали сотни ям.
Работники лесхоза высадили в урочище Куропаты кусты. Об этом написал в Фейсбуке оппозиционный политик Павел Северинец.
"Кучу кустов высадили, чтобы закрыть Крест Страданий от входа", — отметил он.
Ранее Северинец написал, что на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий выкопали сотни ям.
В этом году в мае Александр Лукашенко распорядился посадить деревья в Куропатах, чтобы “благоустроить урочище”. Перед этим по приказу диктатора на месте массовых репрессий были снесены несколько десятков крестов и поставлена ограда.