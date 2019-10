На корабль ВМС США начали устанавливать первый боевой лазер 4 20.10.2019, 21:53

Иллюстрационное фото

Новое оружие предназначено для уничтожения небольших судов и беспилотных летательных аппаратов.

Боевой лазер, созданный в компании Northrop Grumman доставлен в Сан-Диего, где его вскоре будут устанавливать на десантный корабль USS Portland (LPD-27), сообщает издание The Drive. Лазер, мощность луча которого по словам создателей, достигает 150 кВт, станет первым подобным устройством на кораблях ВМС США, сообщает РБК.

Корпорация Northrop Grumman, которая специализируется на аэрокосмических и военных технологиях, выиграла контракт на производство боевого лазера, еще в 2015 году. В 2018 году, когда USS Portland вводили в строй, уже было известно, что первый опытный образец установят именно на этом корабле.

По замыслу создателей с помощью лазера можно будет поражать небольшие суда, а также беспилотные аппараты.

Northrop Grumman, созданная в 1994 году после слияния компаний Northrop и Grumman за свою историю разработала в том числе бомбардировщик B-2, беспилотник RQ-5 Hunter, разведывательный самолет E-8C, а также различные радары.

Как ранее сообщало издание We Are the Mighty, в США ведутся и другие разработки военных лазеров. В частности, речь идет о планах установить подобное оружие на вертолет H-60.