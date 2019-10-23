закрыть
23 октября 2019, среда, 21:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Трамп отменил санкции против Турции

1
  • 23.10.2019, 21:31
Трамп отменил санкции против Турции
Дональд Трамп

Санкции отменены в связи с перемирием в Сирии.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о снятии санкций, наложенных на Турцию несколько дней назад в связи с операцией турецкой армии на севере Сирии против курдских вооружённых формирований – союзников США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", передает svoboda.org.

По словам Трампа, санкции сняты в связи с тем, что турецкая операция прекращена. Они могут быть возобновлены в том случае, если "произойдёт что-то, не устраивающее" США.

Президент также подчеркнул, что именно усилия Соединённых Штатов помогли добиться прекращения огня.

При этом Трамп вновь выразил уверенность в правильности своего решения о выводе американских войск с севера Сирии. По словам президента США, теперь другие страны могут взять на себя ответственность за эту территорию, где часто происходит кровопролитие. "Пусть кто-нибудь другой сражается за эти залитые кровью пески", – сказал он.

Он прямо не упомянул о соглашении между Турцией и Россией, заключённом накануне, в соответствии с которым часть сирийской территории у границы с Турцией передаётся под фактический контроль Турции, а другая часть – под контроль российских военных и войск союзного ей сирийского президента Башара Асада.

В рамках этого соглашения российская военная полиция в среду впервые осуществила патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирии. Ранее сообщалось, что колонна военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы.

Ряд комментаторов, в том числе видные политики обеих американских партий, критиковали решение Трампа вывести войска, утверждая, что тем самым он позволил Турции провести операцию против курдов, а России – укрепить влияние в Сирии.

Президент США в среду заявил, что небольшое количество американских военных на востоке Сирии останется для охраны нефтяных месторождений.


популярное за неделю

Мнение

Перепись, досвидос!
Перепись, досвидос! Дмитрий Растаев
Мы требуем ухода Лукашенко
Мы требуем ухода Лукашенко Полина Шарендо-Панасюк
Ядерный чемоданчик Путина сломался
Ядерный чемоданчик Путина сломался Александр Гольц
Cтреляют себе в ногу
Cтреляют себе в ногу Максим Винярский