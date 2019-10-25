СМИ: В Сирии начались столкновения турецких войск с армией Асада 2 25.10.2019, 7:59

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Бои произошли в провинции Хасака.

Турецкие войска и их союзники атаковали позиции сирийской правительственной армии на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента, передает РБК.

По данным агентства, столкновения произошли в районе Таль-Тамра провинции Хасака. Сообщается, что турецкие силы пытались занять несколько деревень, сирийские войска ответили на нападение, но понесли потери. Точных данных о потерях не приводится.

Сообщается также о столкновениях курдских «Сирийских демократических сил» с турецкими войсками вблизи Рас-эль-Айна. По данным SANA, в этих столкновениях есть два раненых среди местных жителей.

Турция заявляет, что соблюдает договоренности о прекращении огня, но оставляет за собой право атаковать курдов, которые останутся в безопасной зоне. Associated Press со ссылкой на Министерство обороны Турции сообщает, что ведомство подтвердило столкновения с курдами в районе Рас-эль-Айна. Как уверяет ведомство, курдские боевики первыми напали на позиции турецких сил с помощью беспилотника и стрельбой из минометных орудий, ранив пятерых человек. Ведомство уверяет, что военные Турции ответили в оборонительных целях.

После того как курды заключили соглашение с Дамаском, правительственные войска Сирии начали занимать рубежи на севере страны, в том числе территорию в районе Там-Тамра. Турция позднее договорилась с США о приостановке своей операции на северо-востоке Сирии, дав возможность курдам покинуть безопасную зону.