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Ближайший год решит судьбу Беларуси

  • 25.10.2019, 8:29
Ближайший год решит судьбу Беларуси

Выступление кандидата от «Европейской Беларуси» Дмитрия Козлова.

Телеканал «Беларусь 3», нарушив закон, отказался выпускать в эфир обращение кандидата в «депутаты» от гражданской кампании «Европейская Беларусь» по Оршанскому городскому избирательному округу №25 Дмитрия Козлова.

Пресс-служба «Европейской Беларуси» приводит текст запрещенного властями выступления:

- Здравствуйте, друзья. Меня зовут Козлов Дмитрий Олегович, я веду социально-политический канал «Серый Кот» на YouTube. Я представляю гражданскую кампанию «Европейская Беларусь» в нашем регионе и сейчас выдвигаюсь кандидатом в депутаты по 25-му Оршанскому городскому округу. Если говорить максимально кратко о том, чего мы добиваемся то это:

- смена власти на всех уровнях и проведение честных выборов;

- закрытие Островецкой АЭС;

- обеспечение достойной жизни белорусов на родине.

Но начнем с того, что с конца 1996-го года в РБ нет законного парламента, как и выборов в него, соответственно и сейчас, мы знаем, что кандидатов не выбирают, а назначают, однако я все равно использую даже такую кампанию, для того, чтобы донести свое послание до как можно большего количества жителей нашего города и страны.

Наша страна уже 25 лет живет прошлым. Современные вызовы и глобальные изменения требуют новых решений и подходов, но государственная система работала только на сохранение власти, власти одного человека.

Вместо достойной зарплаты и защиты интересов работников – кабальная контрактная система; вместо создания современных производств – консервация советских укладов хозяйствования; вместо нормальных стипендий и пенсий – подачки к выборам; вместо современной медицины и образования – парады и ледовые дворцы. Нация вымирает.

За время правления Лукашенко население Беларуси сократилось более, чем на миллион человек, а сотни тысяч белорусов вынуждены искать возможность заработка за рубежом. Треть наших соотечественников даже согласно официальной статистике не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг. И при этом власть насчитала 500 тыс. тунеядцев.

Здоровье жителей целых городов, таких как Орша, Брест, Светлогорск, Новополоцк – находятся под угрозой из-за сомнительных вредных производств. Власть не спрашивая народ передает иностранцам в аренду земли нашей страны.

Путин и Лукашенко готовятся запустить АЭС в Островце, строительство которой сопровождалось скандалами, авариями и ложью ответственных за ее запуск чиновников. Беларусь в свое время уже перенесла Чернобыль, теперь нам грозит еще худшая катастрофа.

Беларусь называют последней диктатурой Европы. Мы оказались на обочине европейских экономических и культурных процессов. Страна на грани утраты своего суверенитета, за нашими спинами Лукашенко и Путин ведут переговоры о вхождении Беларуси в состав России.

Мы хотим, чтобы Беларусь возродилась и мы знаем, как это сделать. Я верю, что вы нас в этом поддержите. Хватит терпеть лживого диктатора и его трусливых назначенцев, которые не отстаивают интересов народа. Хватит ждать пока у нас отберут независимость и само право называться людьми. Хватит позволять себя отравлять и грабить.

Баста! Наступает время решительных действий! Ближайший год решит судьбу Беларуси.


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