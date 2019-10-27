«Колхозной диктатуре - баста!»: оппозиция в центре Минска 1 27.10.2019, 20:27

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Агитационная кампания набирает обороты.

По всему Минску сегодня прошли предвыборные пикеты кандидатов в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь», сообщает пресс-служба кампании.

Флаги с «Погоней» и символикой ЕС развевались на станциях метро «Площадь Победы», «Институт культуры», «Пушкинская» и «Спортивная», а также возле железнодорожного и автовокзала. Активисты гражданской кампании общались с минчанами, раздавали агитационные материалы.

Пикет на улице Бобруйской превратился в митинг. Его участники громко периодически скандировали самый популярный лозунг этой осени «Колхозной диктатуре — баста!», а жители города делились своими проблемами и оставляли подписи за закрытие АЭС в Островце.