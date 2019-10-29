Виктор Марчик на БТ: Всю систему нужно менять уже сейчас 15 29.10.2019, 18:38

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Виктор Марчик

Кандидат от «Европейской Беларуси» выступил на белорусском телевидении.

Сегодня обращение кандидата в депутаты от гражданской кампании «Европейской Беларуси» Виктора Марчика показали по государственному телевидению.

Charter97.org публикует полный текст выступления Виктора Марчика на телеканале «Беларусь 3»:

- Добрый вечер дорогие друзья! Я – Виктор Марчик, кандидат по Слонимскому избирательному округу, представляю гражданскую кампанию «Европейская Беларусь» и участвую в выборах, чтобы добиваться улучшения жизни белорусских семей. Каждый из нас видит, что жить в Беларуси становится тяжелее и тяжелее.

Ухудшается экономическое положение, цены растут, а зарплаты урезают. Все больше людей остаётся без работы и средств на существование. При этом власти повысили пенсионный возраст, растёт коррупция и беззаконие. Треть наших соотечественников, согласно официальной статистике, не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг.

За 25 лет население Беларуси сократилось более чем на миллион человек. Сотни тысяч соотечественников вынуждены искать возможность заработка за границей. Наша страна 25 лет жила прошлым. Современные вызовы и глобальные изменения требуют новых решений и подходов, но государственная, система работала и работает на сохранение власти одного человека. Вместо достойной зарплаты и защиты интересов трудящихся –контрактная система; вместо создания современных производств – консервация старых укладов хозяйствования; вместо нормальных стипендий и пенсий – подачки к выборам; вместо современной медицины и образования – парады и новые резиденции.

Власти готовятся запустить атомную электростанцию в Островце, строительство которой сопровождалось скандалами, авариями и ложью ответственных за ее возведение чиновников. Беларуси, уже пережившей Чернобыль, грозит новая, более страшная экологическая катастрофа. И как бы нам не говорили о безопасности, человеческий фактор никто не отменял.

Мы оказались на обочине европейских экономических и культурных процессов. Мы выступаем за дружеские и взаимовыгодные отношения со всеми странами, как с Россией так и с Европой, однако за нашими спинами Путин и Лукашенко ведут переговоры о том чтобы Беларусь лишить независимости и включить в состав России. Для нас это не приемлемо. При этом наши так называемые депутаты бездействуют. Всё потому, что представляют интересы тех, кто их назначил депутатами, а не интересы белорусского народа. Нас лишили права выбирать свою власть, в стране нет свободных и честных выборов. Как долго мы будем терпеть этот обман и беспредел чиновников, всецело зависит от каждого из нас. Нам нужен парламент, в котором будут независимые от чиновников депутаты - настоящие представители народа. Мы хотим, чтобы Беларусь возродилась, и мы знаем, как это сделать. Нам нужны срочные перемены, от которых выиграют все белорусы. Экономике требуется незамедлительное лечение. Страна нуждается в новом экономическом курсе, который базировался бы на демократии, открытой конкуренции и рыночной платформе.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» совместно с экспертами разработали проект системных реформ в экономике, медицине, ЖКХ, пенсионной и других сферах. Мы уверены, что всю систему надо менять уже сейчас. Иначе нас ждёт дальнейшее ухудшения жизни наших семей. Несколько слов о себе.

Мне 53 года. Белорус. Живу и работаю в Слониме. Женатый. У меня прекрасная жена и две очаровательные дочери. Работаю сторожем в Слонимском лесхозе. Занимаю активную жизненную позицию, имею большой опыт общественной деятельности. Несколько раз в ряде европейских стран принимал участие в стажировках по обмену опытом в сфере социально-экономического развития. Встречался с депутатами различных уровней. Полученный мною опыт готов внедрять на благо развития Беларуси. В Слониме много раз был одним из организаторов различных мероприятий направленных на решение местных проблем.

Собирал подписи под обращениями к властям за улучшение медицинского обслуживания населения; за улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; за улучшение инфраструктуры и условий культурного отдыха молодежи, детей и их родителей в нашем городе; за благоустройство детских площадок, ремонт дорог и многое другое. Также мы помогли молодой семье с Деречина Зельвенского района отстоять своих детей. У молодой семьи по надуманным причинам чиновникам хотели отобрать четверых малолетних детей. Слава Богу, дети остались с родителями. Помогаем жителям Слонимского и Зельвенского района гуманитарной помощью. По мере возможности оказываем людям и другую помощь необходимую помощь в решении различных проблем. Я верю, что сообща мы преодолеем кризис, в котором сейчас находиться наша страна. Вместе мы защитим право белорусских семей на достойную жизнь!

Будем вместе, и Беларусь будет свободна!