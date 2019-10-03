Гарри Погоняйло: Есть алгоритм обжалования решения призывной комиссии 3.10.2019, 16:55

ГАРРИ ПОГОНЯЙЛО

За свои права нужно реально бороться.

Вчера наш сайт писал о случае, когда призывника признали годным к воинской службе, несмотря на имеющуюся у него гидроцефалию — болезнь, при которой спинномозговая жидкость не может выходить в спинной мозг и накапливается в голове, убивая мозг.

Сайт Charter97.org обратился за комментарием к председателю юридической комиссии РП ОО «Белорусский Хельсинкский Комитет», правозащитнику Гарри Погоняйло:

– Военные комиссариаты, медицинские комиссии, которые решают вопросы о годности к воинской службе, иногда находятся под напряжением того, что армия требует в период призыва к службе как можно большее число молодых людей. В действительности в вооруженных силах не хватает кадров для несения срочной службы – это одна позиция.

Во-вторых, в силу своей бедности государство не может перейти на контрактную систему службы и вынуждено обращаться именно к таким способам формирования призыва на срочную службу.

С другой стороны, конечно же мы знаем о том, что многие молодые люди находятся в физически ослабленном состоянии и не всегда здоровы. Уже к призывному возрасту они имеют ряд заболеваний, которые препятствуют службе в армии.

Все эти проблемы необходимо решать и медикам, и родителям, и самим будущим военнослужащим. Делать это с таким подходом, чтобы, во-первых, избежать конфликтов, а во-вторых, чтобы это не навредило молодому человеку, который готовится к призыву.

Поэтому есть формы, при использовании которых можно проверить, насколько обоснованно органы и военного комиссариата, и медицинские службы выполняют свою задачу по призыву именно годных к прохождению воинской службы.

Можно обжаловать действия призывной медицинской комиссии еще в самой ранней стадии: когда берутся 14-ти летние подростки, когда они приглашаются в военкомат для заполнения определенных формуляров для прохождения медицинской комиссии. Нужно предъявлять документы медицинского характера, которые получены из гражданских медицинских учреждений.

Даже при отсутствии таких документов нужно требовать повторного, углубленного, профессионального медицинского обследования. В том числе — с участием узких специалистов по тем проблемным диагнозам, которые могут встретится у молодого человека, о которых знают он или его родители.

Потому что какие-то недостатки в этом плане, какой-то диагноз уже выявлялся на основании наличия определенных симптомов. И вот этот углубленный медицинский анализ может подсказать, есть ли основания для освобождения от призыва. Или же для призыва с ограничениями по прохождению воинской службы по состоянию здоровья.

В случае, если военкомат отказывает в таком обследовании, это необходимо обжаловать в вышестоящих военный комиссариат, а затем — в суд, который как раз не используется призывниками и их родителями. Поэтому они просто «заряжаются» на обжалование и ходят по кругу – вокруг комиссариатов и медицинских учреждений. А те, в свою очередь, не хотят решать проблемы! Именно этот алгоритм позволит гласно, объективно оценить и само состояние здоровья, и успокоить родителей, если проблемы все-таки будут обнаружены.

А в суде родители могут предъявить конкретные документы из медучреждений. Они могут настоять на произведении судебно-медицинской экспертизы для уточнений определенных диагнозов. Специалисты могут углубленно их изучить и, соответственно, суд должен принять решение. Если решение призывнику или его родителям покажется необоснованным, можно в апелляционном порядке обжаловать в вышестоящем суде, а затем в порядке «надзора».

То есть имеется процедура, предусмотренная законом, которой необходимо воспользоваться! Вот, что бы я рекомендовал в таких случаях.

Если же люди не знают глубоко закон, каких-то процессуальных положений, не могут ими воспользоваться, нужно обратится к адвокатам, правозащитникам с тем, чтобы они помогли отстоять свои права при обжаловании в вышестоящие органы, подчиненные Министерству обороны. Так же, как и медицинские учреждения они привлекаются для обследования молодых людей, как участники медицинских комиссий.

Поэтому, все это возможно! Нужно просто реально бороться за свои права!