«Одетый по-деловому мужчина молча подошел и поцеловал флаг» 2 6.10.2019, 11:07

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История на пикете по сбору подписей с национальной символикой.

Интересный случай на пикете по сбору подписей описала в «Фейсбуке» журналистка Ольга Гордейчик.

«Моя подруга стоит в пикете в эти дни. Над ней - огромный, в 3 метра, бело-красно-белый флаг. Ради него, в основном, она и согласилась («Когда я еще под своим флагом в центре города так постою?»).

Люди подходят - кто поговорить, кто поссориться.

А вчера утром один мужчина, лет 35-40, одетый по-деловому, подошел молча, поцеловал флаг и пошел дальше.

- Дин, - говорю. - Я бы за такое год в пикете стояла.

- А может, мы все двадцать лет за это отстояли, - отвечает».