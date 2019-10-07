Сегодня «Европейская Беларусь» будет пикетировать «Минский диалог» 7.10.2019, 9:44

Пикет по сбору подписей состоится возле отеля Marriott по адресу проспект Победителей, 20.

7 октября завершается сбор подписей за представителей «Европейской Беларуси» - участников избирательной кампании. Заключительный на этом этапе пикет по сбору подписей пройдет возле отеля Marriott в Минске, который расположен по адресу: проспект Победителей, 20 (между парком Dreamland и футбольным манежем). Начало — в 12:00, сообщает пресс-служба гражданской кампании.

Именно там в это время открывается международный форум «Минского диалога» с участием европейских политиков и дипломатов, а также представителей белорусских властей.

Приглашаем на наш предвыборный пикет всех наших сторонников, тех, кто не успел поставить подпись за выдвижение кандидатов от «Европейской Беларуси».

Добраться до отеля Marriott можно на автобусах №№ 1, 11, 133, а также на троллейбусе № 10. Остановка - «Футбольный манеж».

Ранее координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, выступая на легальном митинге в защиту независимости, заявил:

«Мы принимаем участие в этой кампании,только для того чтобы показать, что Беларусь — наша страна. Завтра в отеле Marriot состоится встреча с европейскими политиками. «Европейская Беларусь» проведет пикет по сбору подписей возле отеля, чтобы показать, что у Лукашенко, с которым они хотят договариваться, руки по локоть в крови».