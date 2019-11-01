В 2020 году бюджет Беларуси потеряет из-за России $663 миллиона 15 1.11.2019, 17:25

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Всему виной — налоговый маневр и прекращение срока договоренностей в нефтегазовой сфере.

В 2020 году бюджет Беларуси потеряет из-за России 662,9 миллиона долларов. Потери от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, связанные с реализацией "налогового маневра", составят 537,2 миллиона рублей (239,3 миллиона долларов), сообщает "Еврорадио".

“Параметры "налогового маневра", реализуемого в России, предусматривают поэтапное снижение ставок вывозных таможенных пошлин на нефть на 5 процентных пунктов в год с одновременным увеличением ставок налога на добычу полезных ископаемых, что ежегодно увеличивает цену на нефть", — говорится в пояснительной записке к проекту закона "О республиканском бюджете на 2020 год".

Ещ 950,9 миллиона рублей (423,6 миллиона долларов) недополучит госбюджет из-за прекращения срока действия договоренностей с Россией в нефтегазовой сфере.