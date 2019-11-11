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Студенты минского вуза устроили забастовку

  • 11.11.2019, 10:58
Студенты минского вуза устроили забастовку

На забастовку вышли более двухсот человек.

В понедельник утром студенты Минского инновационного университета вышли на забастовку. Причина протеста — желание отстоять свой вуз, которому не продлили аккредитацию по некоторым специальностям. В итоге, по словам ректора Николая Суши, 1600 парней и девушек могут остаться без дипломов.

Забастовка началась в 9.30. Место сбора — второй этаж главного корпуса университета. За 15 минут до начала тут уже собралось человек 200. Студенты потихоньку подходят. У некоторых в руках плакаты. «Мы заслужили дипломы», «Нет другим вузам» — написано на ватманах, передает tut.by.

— Министр сказал, чтобы мы не волновались, нас переведут в другие вузы, но разве для выпускников это выход? — задается вопросом Любовь Корзюк, студентка 4-го курса, которая в этом году заканчивает университет по специальности «Правоведение». — Мы позвонили в МИТСО, там сказали, что академическая разница, которую мне, например, придется сдавать — это около 30 предметов. Сейчас ноябрь, в июне я должна получить диплом, до этого пройти преддипломную практику. Когда мне все это успеть?

Всего аккредитацию вузу не продлили по пяти специальностям — «Правоведение», «Экономика и управление на предприятии», «Программное обеспечение информационных технологий», «Транспортная логистика» и «Психология». На них, по данным вуза, учится 1600 студентов. У вуза, ранее пояснял ректор Николай Суша, бессрочная лицензия, поэтому студенты могут продолжить учиться. Но, если ситуация не решится, выпускникам не смогут выдать диплом гособразца.

По словам Федора Богданова, активиста и старосты одной из групп, второй этаж главного корпуса вместил не всех несогласных. Часть ребят разместились на других этажах и в другом корпусе.

Напомним, как пояснил Николай Суша, раз в пять лет все учебные заведения страны проходят аккредитацию. За 28 лет своего существования МИУ проходил множество аккредитации и аттестаций, и всегда все было хорошо. Что случилось в этот раз, Николай Суша не знает. По его словам, в начале ноября университет получил письмо из Департамента контроля качества образования. В документе написано, что учебному заведению не продляют аккредитацию по пяти специальностям. Ректор уверен: все нарушения, которые были выявлены во время проверки, негрубые и исправимы. Руководство МИУ будет обжаловать решение комиссии. Защищать свой университет готовы и студенты: на прошлой неделе они сообщили, что собираются бастовать.

Ситуацию прокомментировал и министр образования Игорь Карпенко. Он подчеркнул, что студентам не стоит волноваться. В соответствии с законодательством по решению Министерства образования они смогут продолжить образование в других вузах по своим специальностям с последующей выдачей диплома государственного образца. Руководству МИУ министр порекомендовал «вникнуть в суть рекомендаций комиссии, устранить выявленные недостатки и организовать образовательный процесс в соответствии с нормами законодательства».


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