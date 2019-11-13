Николай Статкевич — Лукашенко: Подумай, на что ты идешь 5 13.11.2019, 8:04

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НИКОЛАЙ СТАТКЕВИЧ

У белорусов скоро будет новый президент.

В Минске прошло заседании комитета Социалистического Интернационала. По его итогам мировая социал-демократия объявила 2020 год годом Беларуси.

Что это может означать на практике? На вопросы Charter97.org отвечает лидер Белорусского Национального Конгресса, председатель партии «Народная Грамада», сопредседатель Комитета Социнтерна Николай Статкевич:

- Хочу уточнить: мировая социал-демократия собирается объявить 2020 год годом Беларуси. Планируется, что это произойдет на Совете Социнтерна, который является высшим органом этого международного объединения между конгрессами. В Совет, кстати, входят 135 социал-демократических партий из разных стран мира — это чтобы все понимали, какой масштаб у принимаемого по Беларуси решения.

Что это даст? Это значит, что мировая социал-демократия использует все свои возможности для оказания влияния на белорусскую ситуацию, что сделать президентские выборы 2020 года более честными и справедливыми. В том числе должны быть сняты незаконные ограничения на участие в этих выборах политиков, ограниченных в правах по политическим мотивам. Речь идет в том числе и обо мне,

На Совете Социнтерна будет проведено особое совещание на эту тему с участием премьер-министра Испании Педро Санчеса. Белорусский вопрос включен в порядок дня Совета — такое происходит очень редко, учитывая глобальный характер решаемых на Совете проблем.

Планируются, что будут задействованы возможности Социнтерна в ООН и Евросоюзе. Сейчас социал-демократы занимают высокие должности в этих структурах. Например, предшественник генерального секретаря Социалистического Интернационала Луиса Айалы Антонио Гуттериш сейчас возглавляет ООН. Социал-демократы также определяют сейчас международную политику Евросоюза.

Я надеюсь, что это повлияет на белорусский режим — иначе, кроме резолюций и уговоров, будут приняты еще меры. Думаю, что речь может зайти даже о возвращении режима санкций против режима Лукашенко.

-Лукашенко уже сейчас говорит о том, что «парламентские выборы» — это репетиция «вакханалии» 2020 года. Почему так нервничает диктатор?

- Лукашенко боится, потому что чувствует, что белорусский народ его не просто не поддерживает — народ его ненавидит.

Лукашенко боится, потому что уже ничего не может предложить белорусам и завел нашу страну в тупик. Он и сам это понимает.

Лукашенко боится, что белорусы выйдут за рамки надоевшего всем спектакля и сломают ему сценарий «выборов» — как это сделал БНК во время «парламентской» кампании.

Входящие в БНК две основные политические силы — «Народная Грамада» и гражданская кампания «Европейская Беларусь» — использовали возможности этих «выборов» и провели яркую, жесткую, дерзкую кампанию с лозунгами, которые быстро стали популярными в народе: «Лукашенко должен уйти!», «Пока ты спал, лука родину продал!», «Колхозной диктатуре — баста!» и другими.

Это взбудоражило ситуацию и привело к небывалому интересу к «парламентской» кампании, которая в Беларуси всегда проходила незаметно. Мы показали, что можем эффективно использовать подобные кампании и навязывать власти свой сценарий.

И это — на «парламентских выборах», которые никогда никому в Беларуси не были интересны. А на президентских выборах ситуация будет кардинально иной. Ведь практически все белорусы понимают: нельзя отдавать страну Лукашенко еще на 5 лет. И люди будут готовы вести себя иначе. А мы уже показали лишь малую часть наших возможностей — и потому у Лукашенко истерика.

С другой стороны, возникла колоссальная угроза для нашей независимости. Она —намного больше, чем многие себе представляют. Российские политики представляют себе, что уже весной «союзное государство будет».

И под этой формулой они понимают полное поглощение Беларуси. И единственная преграда для них — не Лукашенко, а те белорусские патриоты, которые готовы ломать сценарий властей, протестовать, а если понадобится, то, согласно Конституции, защищать независимость с оружием в руках.

Поэтому Лукашенко не знает, что делать. Так просто, как в 2015 году, у него уже не получится. Диктатор это понял — и эта мысль выносит ему мозг.

- Авторы двух самых популярных фильмов о преступлениях Лукашенко — Юрий Хащеватский и Степан Светлов — заявили недавно, что время Лукашенко на исходе и видны признаки его скорого финала. Согласны ли вы с этим, и может ли 2020 год стать для него роковым?

- Знаете, я вижу предвестия перемен. И вижу страх перед переменами — не только у самого Лукашенко, но и тех, кто уже «сжился» с его режимом.

Ведь действительно: время этого режима уже на исходе. Его фундамент — финансовая помощь Москвы, которая позволяла содержать 200 тысяч силовиков — уже разрушен. Главный спонсор сказал Лукашенко: все, уже заплачено — теперь отдавай страну. Мы стоим на развилке: в Беларуси неизбежны драматические перемены.

Они обязательно произойдут, вопрос только — в какую сторону? Либо мы увидим явную инкорпорацию Беларуси с подачи режима, и нам придется подниматься и сопротивляться, либо мы вернем Беларуси свободу и станем развиваться нормально.

У нас — развилка. А Лукашенко уже не «переживет» эту ситуацию — все, забудьте уже об этом человеке. У белорусов скоро будет новый президент. Но есть два варианта, и ситуация, простите, уж так сложилась, что в обоих этих вариантах новым президентом будет немолодой подполковник.

- БНК выдвинул вас кандидатом в президенты на выборах 2020 года. Готовы ли вы дать решающий бой диктатуре?

- Белорусское дело — это дело моей жизни. И сейчас мы подошли к решающему моменту: будет ли вообще существовать наша нация, потому что инкорпорация Россией означает исчезновение через несколько десятков лет, или же мы станем нормальной, европейской, успешной, богатой нацией.

Момент решающий — и я не пощажу в этот момент ничего личного. Не думаю, что у кого-либо из моих друзей, врагов и тех, кто знает историю моей жизни, есть какие-то сомнения в том, что я не бросаюсь своими словами.

Я хочу предупредить руководство России. Белорусы для вас пока еще — дружественный народ. Вы хотите забрать у этого народа его дом. Вы получите жесткое сопротивление и великого врага. Дружественный народ станет народом враждебным. Не делайте этого. Что тогда у вас останется? Вы создадите трагедию не только для белорусского народа, но и для своего собственного.

Я обращаюсь в белорусскому диктатору: не иди на измену. Такая измена карается смертью. За это убивают. Пойми это. Если ты не можешь уже в этой ситуации ничего сделать и тебя уже подминают — обращайся к патриотам, к нам. Учитывая, что положено на чашу весов, несмотря на то, что ты сделал с нами, нашими близкими, нашими семьями. нашим народом, нашей страной — мы тебя выслушаем ради Беларуси.

Мы скажем, что делать. Мы знаем, как спасти страну, и будем это делать. Но измена будет караться. Это тебе скажет любой патриот. Подумай, на что ты идешь, на что тебя толкает Москва.