Ученые расшифровали древнейшие в истории рецепты 1 13.11.2019, 12:42

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Как пировали наши предки четыре тысячи лет назад.

Ученые наконец расшифровали клинопись на глиняных табличках, найденных на территории древней Месопотамии и хранившихся в Вавилонской коллекции Йельского университета около полувека. Оказалось, на них записаны рецепты блюд — древнейшие из известных науке, сообщает журнал «Нож».

Три таблички датированы 1730 г. до н. э., четвертую создали примерно на тысячелетие позже. Все таблички — из Месопотамии, в которую входили Вавилон и Ассирия. Сейчас это территория Ирака, Сирии и Турции.

Хорошо сохранились 25 рецептов, в том числе инструкции по приготовлению рагу и бульонов, а также вегетарианского «пивного хлеба». Еще десять рецептов не удалось восстановить полностью. По словам исследователей, записи немногословны: по четыре строчки на каждый рецепт.