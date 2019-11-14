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Туркменский газ готов заменить российский для Европы

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  • 14.11.2019, 11:30
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Туркменский газ готов заменить российский для Европы

Проект «Транскаспий» считается одним из приоритетных для Евросоюза.

Ашхабад и Брюссель готовятся подписать соглашение о поставках туркменского газа в Евросоюз, что будет включать в себя строительство трубопровода по дну Каспийского моря, пишет «Независимая газета».

Проект «Транскаспий» считается одним из приоритетных для Евросоюза. Финансировать его собираются Всемирный банк и один из фондов ЕС - Фонд развития. Издание пишет, что участие России в проекте не предполагается, но отмечает, ссылаясь на туркменские дипломатические круги, что Москва препятствовать строительству трубы по дну Каспия не будет.

Однако, как сообщили НГ российские эксперты, к Туркменистану могут возникнуть претензии со стороны прибрежных стран, поэтому туркменские власти загодя готовятся к обходу требований Каспийской конвенции.


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