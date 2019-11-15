Николай Статкевич и Ирина Халип призвали белорусов завтра собраться на легальный митинг на площади Свободы 4 15.11.2019, 19:23

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Ирина Халип и Николай Статкевич

Встреча начнется в 18:00.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, который сегодня выступал на Встрече свободных людей, поддержал предложение Ирины Халип встретиться на площади Свободы завтра:

«Мы должны освободить наших товарищей. Мы должны использовать месяц свободы. Завтра на этом месте будет предвыборный пикет Елены Толстой. Все будет легально. Я призываю свободных людей собраться на этом же месте завтра. На площади Свободы в 18:00. Пикет будет проходить с 16:00. Чтобы Беларусь жила — мы должны бороться. До встречи завтра! Жыве Беларусь!», - заявил Николай Статкевич.

Напомним, сегодня в Минске прошла Встреча свободных людей. Сharter97.org вел онлайн-трансляцию с акции.