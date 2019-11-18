У Ермошиной задрожали коленки 61 18.11.2019, 8:35

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Архивное фото AP

Стали известны реальные цифры явки на «выборах».

Реальная явка на «парламентских выборах» в Беларуси, с учетом вбросов и загонов студентов и бюджетников на досрочное голосование, составила около 10-20%. Такие данные сообщают независимые наблюдатели с участков по всей стране.

Информацию неофициально подтверждают и сотрудники ЦИК.

«Инсайд из ЦИКа. Реальная общая явка по стране немногим больше 20%», — пишет телеграмм-канал «Беларусь головного мозга».

Таким образом, новоназначенная «палатка» даже по факту состоявшегося бойкота «выборов» является нелегитимной.

Независимые наблюдатели опубликовали данные о реальной явке на «выборах».

«Подсчитали явку на одном из участков Минска. 1400 жильцов. Проголосовало 300. Процент считайте сами», — сообщил наблюдатель.

«Если интересно, еще по явке. Брест. за два часа до закрытия участка», — сообщил наблюдатель из Бреста.

«Уручье Минск ситуация по явке на 19.00 такая же, как на фото из Бреста. На листах по 5-6 подписей от силы.

Колодищи. Меньше 10% явка», — сообщили наблюдатели из Минска и Минского района.

«Минск, Первомайский район. Ситуация на 18.00 была аналогичная (10% явки — ред.).

При мне перевернули несколько страниц ведомостей, на каждом развороте 1-2 явки. Так же интересно, что в списках потенциальных избирателей обнаружил родственников, которых уже много лет нет в живых.

Минск. Проспект Пушкина. Пришел примерно в 19-45.

Проголосовало 2-3 человека на каждом листе, про какие 60% может идти речь?», — сообщают наблюдатели.

«Минск 641 округ. Сидел наблюдателем безвылазно все дни и считал явку.

За досрочное я начитал 91, написали в протоколе 115

в целом за все дни насчитал 454, написали 1606

их явка 59.9%, реальная 16.9%», — сообщил наблюдатель.

«Своему кандидату накинули около 300 голосов, учитывая, что за все время наблюдатели насчитали 280 всего.

Самое веселое с голосованием на дому. Лично ходил с комиссией. Ровно 5 человек. Что я увидел в протоколе? 45», — сообщил наблюдатель в Минске.

«Вот вам настоящая явка. Листы пустые», — сообщил наблюдатель из Гомеля.