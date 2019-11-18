Белорусы массово бойкотировали спектакль Ермошиной 4 18.11.2019, 14:00

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Фото: Intex-press

Наблюдатели сообщили реальные показатели явки на участках.

По данным наблюдателей кампании «Право выбора», на пяти из девяти округов, где работали наблюдатели, «выборы» не состоялись. Самое большое расхождение по официальной явке и той, что зафиксировали наблюдатели, — 35% — зафиксировано в Могилевском-Ленинском округе № 84, сообщает tut.by.

— За время наблюдения выявлено 731 нарушение, подано 622 жалобы, 341 — только за вчерашний день. С участков было удалено 97 наблюдателей. Основные зафиксированные нарушения: отсутствие открытого подсчета голосов, массовое удаление наблюдателей и запрет делать копию протоколов — это прямое нарушение Избирательного кодекса. Это не давали делать, иногда даже с применением физической силы [к наблюдателю], — заявители координаторы кампании.

Представители кампании наблюдали за выборами на всех участках девяти округов во всех областных центрах, Минске и Бобруйске.

Некоторые нарушения на избирательных участках зафиксировали и журналисты. В воскресенье корреспондент телеканала «Настоящее время» Серж Харитонов на участке № 20 Заславского избирательного округа № 77 в Минском районе во время подсчета голосов зафиксировал, как комиссия высыпала из ящика для досрочного голосования сложенные пачки бюллетеней.

— Один из трех наблюдателей на этом участке заявил, что у него есть подозрения о завышении явки.

На видео, которое снял сам наблюдатель, он напоминает председателю комиссии, что бюллетени с досрочного голосования и основного дня надо считать отдельно, в то время как комиссия содержимое всех ящиков просто высыпала на один стол.

— По отдельности? Блин, что же мы наделали. Надо было отдельно, — вздыхает председатель комиссии. — Ну что же, будем минусовать по результатам: будем общий подсчет делать и досрочку.