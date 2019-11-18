Euronews: «Белорусы ненавидят Лукашенко» 24 18.11.2019, 15:28

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Оппозиция не признает результаты «выборов».

Белорусская оппозиция не признает результаты "выборов" в Беларуси, сообщает euronews.com.

По данным ЦИК, все 110 "депутатских мандатов" распределили между собой проправительственные партии и движения.

Оппозиционные силы не признают результаты так называемых выборов.

По словам координатора движения "Европейская Беларусь" Евгения Афнагеля, власти видят недовольство в обществе и боятся пропустить оппозицию в так называемый парламент:

- Естественно, результаты "выборов" мы не признаем. Естественно, было изначально понятно, что оппозицию в так называемый парламент не пропустят по одной простой причине: Лукашенко ненавидят большинство белорусов, и большинство белорусов выступают против него. Мы два месяца проводили пикеты, проводили акции в разных городах страны. Мы видим настроения людей, мы видим, что они критикуют власти, мы видим, что абсолютное большинство людей не воспринимают диктатора, не считают его легитимным и желают его смены, его отставки.

Это наверное главная причина, почему Лукашенко боится пропустить в полностью подконтрольный ему "парламент" даже одного-двух представителей оппозиции. Они [власти - прим.] знают настроения людей, они видят нашу активность, активность вообще оппозиции. И свидетельствует это только об одном — Лукашенко просто панически боится перемен, панически боится, что его все-таки прогонят в ближайшее время. В следующем году в Беларуси будут президентские выборы. Это в общем последние "выборы", которые Лукашенко готовит.

"Мы обошли тысячи квартир и уверились в том, что люди — против диктатора и хотят перемен". Представитель гражданской кампании «Европейская Беларусь» в Бресте Андрей Шарендо обратился к белорусам в день так называемых «выборов»: https://t.co/bQ4fyXWv4K pic.twitter.com/zsEUea5HO1 — charter97.org (@charter_97) November 17, 2019

Напомним, в ОБСЕ также не признали "выборы" в Беларуси честными.