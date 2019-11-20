Европарламент: «Выборы» в Беларуси вновь были омрачены рядом злоупотреблений 1 20.11.2019, 17:45

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Избирательный закон применялся, чтобы заставить замолчать несогласных.

В Европарламенте считают, что парламентские «выборы» в Беларуси «вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков». Такое заявление сделал глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь, пишет tut.by.

Бедронь указывает, что Европейский парламент не был приглашен для наблюдения за парламентскими «выборами». Но в Европарламенте внимательно изучили выводы международных наблюдателей миссий Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Роберт Бедронь отмечает, что сейчас Европейский парламент не имеет официальных отношений с так называемым национальным собранием Беларуси «из-за неспособности этой страны проводить выборы в соответствии с международными демократическими стандартами и выполнять свои обязательства, когда речь идет о соблюдении основных свобод и верховенстве закона».

— Эти досрочные парламентские «выборы» могли стать поворотным моментом, которого мы ждали, чтобы разблокировать эту ситуацию. Мы, безусловно, ценим аккредитацию белорусскими властями ряда местных и международных наблюдателей в знак доброй воли, а также ценим тот факт, что день «выборов» прошел спокойно. Но все же эти «выборы» вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков. Избирательный закон применялся выборочно, чтобы заставить замолчать несогласных, — заявил евродепутат.

В Европарламенте считают, что во время избирательной кампании не были созданы равные условия для всех кандидатов. А белорусские власти снова оставили без внимания рекомендации Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ, в том числе те, которые касались несбалансированного состава участковых избирательных комиссий и отсутствия прозрачности во время подсчета голосов.

На 27 ноября в Страсбурге запланирована встреча делегации Европарламента по связям с Беларусью. Члены делегации обсудят итоги прошедших выборов с главой наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Кориэн Йонкер.

Напомним, наблюдатели от ОБСЕ считают, что парламентские «выборы» в Беларуси продемонстрировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств». Евросоюз назвал прошедшие «выборы» упущенной возможностью.