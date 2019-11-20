Time узнал о желании Помпео уволиться с поста госсекретаря США 20.11.2019, 18:11

Майк Помпео

Помпео задумался о скором переходе в Сенат.

Госсекретарь Майк Помпео намерен покинуть администрацию Трампа и стать сенатором. Причиной стали скандалы, сопровождавшие его работу на этой должности в Белом доме, пишет журнал Time со ссылкой на источники в Республиканской партии.

О своих планах Помпео рассказал трем «видным республиканцам», пишет издание. Помпео и раньше планировал покинуть Госдепартамент, однако рассчитывал на то, что это случится не раньше весны следующего года. Однако последние события, в том числе попытка импичмента Дональда Трампа из-за «украинского скандала», может ускорить его уход из администрации. Время отставки теперь может зависеть от того, насколько ему удастся сделать процесс увольнения плавным, передает РБК.

Как отмечает Time, слухи о том, что Помпео намерен уйти из Госдепартамента ради кампании по избранию в Сенат, ходят уже несколько месяцев. Теперь же источники журнала утверждают, что Помпео рассказал им о планах баллотироваться в Сенат от Канзаса.

Среди причин, побудивших Помпео рассматривать возможность отставки, Time называет растущую критику из-за того, что он не отстаивает интересы американских дипломатов, на которых давят конгрессмены и президент Дональд Трамп. Ранее о том, что это поведение Помпео вызывает «злобу» внутри Госдепартамента, со ссылкой на сотрудников ведомства сообщал CNN. Дипломаты заявляли телеканалу, что Помпео неспособен противостоять Трампу и его личному адвокату Рудольфу Джулиани, которые пытаются использовать Госдепартамент в собственных политических интересах. Речь, в частности, идет о скандале с обвинениями в использовании вопроса о поставках Украине военной помощи в обмен на ускорение расследования против сына конкурента Трампа, демократа Джозефа Байдена. Кроме того, писал CNN, Помпео никак публично не защищал дипломата, бывшего посла США на Украине Мэри Йованович, о которой Трамп неоднократно отзывался негативно, в том числе во время разговора с Зеленским.

С другой стороны, госсекретарем недоволен лично Трамп и его ближайшее окружение, пишет Time. Они недовольны тем, что Помпео, по их мнению, прилагает недостаточно усилий к защите интересов хозяина Белого дома.