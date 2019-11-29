Семашко о целях «союзного государства»: Единые парламент и правительство 48 29.11.2019, 16:53

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Владимир Семашко

Фото: DELFI

Об этом говорили Лукашенко и Путин.

Беларусь и Россия продолжает работу над согласованием дорожных карт углубленной «интеграции» и параллельно решает проблему цен на энергоносители в 2020 году, рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко, сообщает tut.by.

— Лукашенко и Путин договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается.

Семашко рассказал, что из 31 подготовленной дорожной карты так называемой углубленной интеграции 20 карт «абсолютно согласованы» по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран. До 7 декабря, отметил посол, остается неделя, надо «найти консенсус, компромисс, чтобы минимизировать расхождения».

— Над этим и работаем. А дальше последнее слово будет за главами стран. Убежден, задачи будут решены, — отметил Семашко.

Он пояснил, что в дорожных картах прописано создание единых рынков к 2021 году, но еще надо прожить целый год, 2020-й, иметь определенную цену газа, решить проблему компенсации налогового маневра.