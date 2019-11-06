Трамп одобрил расширение военной миссии США для защиты нефти в Сирии 5 6.11.2019, 12:07

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

Американские военные будут защищать большую часть территории, находящейся под контролем сирийских курдов.

Американский президент Дональд Трамп одобрил расширенную военную миссию США, которая обеспечит безопасность нефтяных месторождений на всей территории Восточной Сирии. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на источники, передает РБК.

Согласно новому плану, американские военные будут защищать бóльшую часть территории, находящейся под контролем сирийских курдов и простирающейся от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. При этом, как отмечает агентство, точный размер этой территории пока не определен.

Как пишет AP, такое решение президента США вызывает ряд сложных юридических вопросов, в частности смогут ли американские солдаты наносить удары по сирийским, российским или другим силам в случае возникновения угрозы с их стороны.

Агентство отмечает, что новое распоряжение главы Белого дома перечеркивает его недавние заявления, что более 1,2 тыс. военных покинут Сирию и вернутся домой. По словам источников, новый план подразумевает, что в стране могут остаться по меньшей мере 800 военных, в том числе порядка 200 военнослужащих на базе Эт-Танф на юге страны.

5 ноября турецкое агентство Anadolu сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтяные месторождения. По его данным, одну базу начали строить в зоне дислокации 113-й бригады армии США, другую — в районе деревни Ас-Сур.Туда, по сведения агентства, направили множество строительной техники, а также перебросили до 300 военнослужащих, бронетехнику, тяжелое вооружение и боеприпасы.