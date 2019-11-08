Возле Кремля вывесили баннер с надписью «СТОП (!) ГУЛАГ» 2 8.11.2019, 21:06

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Акцию провели участники проекта «Декоммунизация» и панк-группа Pussy Riot.

Участники проекта "Декоммунизация" и панк-группа Pussy Riot вывесили в Москве на Большом Москворецком мосту возле Кремля баннер с надписью "СТОП (!) ГУЛАГ".

На полотно также были портреты обвиняемых по московскому делу, аспиранта МГУ Азата Мифтахова, главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко и обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой.

Активисты потребовали освободить политзаключённых, "прекратить репрессии" и люстрировать должностных лиц, которые могут быть причастны к "фабрикации политических дел".