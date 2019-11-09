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В Минске эвакуируют вокзал и три торговых центра

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  • 9.11.2019, 20:52
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В Минске эвакуируют вокзал и три торговых центра

На электронную почту колл-центра Могилевского отделения БелЖД поступило сообщение об опасности.

Пользователи tut.by сообщают, что в Минске эвакуируют крупные торговые центры — «Дана Молл», «Галилео», «Замок» и железнодорожный вокзал.

— Мы смотрели кино в Дана Молл на «Востоке», — рассказывает Наталья. — Посреди фильма забежала девушка и сказала, что сеанс прекращается, и мы должны эвакуироваться. Она открыла дверь на улицу, и мы спускались по боковой лестнице. Больше нам ничего не объяснили. Никакого дыма здесь нет, запаха дыма — тоже, ни скорых, ни пожарных. Кино мы не досмотрели, сказали: если хотите вернуть деньги, звоните потом в кинотеатр.

По словам Натальи, возле ТЦ стоит машина милиции, въезд машин ограничен, на стоянку не пропускают, но выехать можно.

Об эвакуации также сообщают посетители ТЦ «Замок», «Галилео» и пассажиры Центрального железнодорожного вокзала.

— Сегодня около 19.00 на электронную почту колл-центра Могилевского отделения БелЖД поступило сообщение об опасности на объектах в Минске: торговые центры «Замок», «Дана Молл», «Галилео», а также Центральный железнодорожный вокзал, — сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. — Саперно-пиротехнические группы проводят обследование указанных объектов на наличие опасных предметов. В целях соблюдения мер безопасности сотрудниками милиции будут предприняты меры к эвакуации граждан.


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