Из банков Казахстана пропали миллиарды долларов 10.12.2019, 20:06

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14 крупнейших банков страны нуждаются в поддержке.

Правительство Казахстана готовит новый пакет помощи банковской системе, страдающей от плохих кредитов и нехватки капитала, передает finanz.ru.

Поддержка понадобится четырем из 14 крупнейших банков страны, где с августа ЦБ проводит ревизию активов, рассказали Reuters банкиры и источники, знакомые с планами властей.

Под проверку Нацбанка, которая завершится в конце декабря, попали в том числе казахские «дочки» Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ, а также Халык-банк, Kaspi, Forte, БЦК, АТФ, Евразийский, Jýsan Bank, Bank RBK, Altyn Bank, Нурбан и Хоум Кредит.

По словам одного из источников Reuters, обнаруженные ЦБ проблемы оцениваются в триллион тенге или 2,6 млрд долларов. Такую сумму придется потратить на покрытие дыр в банках, до сих пор страдающих от последствий девальвации тенге и падения цен на нефть.

Предыдущий пакет помощи на 13 млрд долларов оказался бессилен оздоровить банковскую систему, на балансе которой по-прежнему находятся безнадежные кредиты. Деньги государства пополнят капитал и позволят списать эти активы.

Первая порция помощи может быть выделена в начале следующего года - пакет составит около 1 млрд долларов. «Это уже работа, которая будет проводиться в январе-феврале месяце. В феврале окончательные индивидуальные планы с каждым финансовым институтом будут подписаны, что мы будем делать в предстоящие два, три года», - рассказал глава НацБанка Казахстана Ерболат Досаев.

По расчетам Moody’s, недостаток резервов в банковской системе Казахстана варьируется от 400 до 600 миллиардов тенге (1,1-1,6 млрд долларов).

Неясным остается то, кто профинансирует новые вливания в банки. Если возложить эту обязанность на правительство, это ударит по бюджету и вынудит Минфин занимать деньги на рынке.

Другой сценарий - пойти по пути Банка России, который финансировал спасение банков за счет денежной эмиссии и за пять лет, по оценке Fitch, «напечатал» сумму, эквивалентную 80 млрд долларов (вдвое больше, чем было потрачено на Олимпиаду в Сочи).

Впрочем, в этом случае увеличение денежной массы может ударить по тенге, который в 2015 году был девальваирован в 2 раза - с 188 до 364 тенге за доллар, и с тех пор продолжает медленно дешеветь, обновляя исторические минимумы.

На 18.43 мск вторника тенге торгуется на отметке 386,62 за доллар, теряя 0,2% за день. 9 октября курс достигал рекордных 391,32 тенге за доллар.