Twitter назвал самого популярного политика 2019 года 11.12.2019, 8:50

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Названо также самое популярное сообщение в социальной сети.

Социальная сеть Twitter сообщила, что президент США Дональд Трамп стал самым обсуждаемым политиком по итогам 2019 года.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В то же время, самым популярным сообщением стал твит японского миллиардера и коллекционера произведений искусства Юсаки Маедзава, который пообещал разыграть миллион долларов в конкурсе репостов. Его запись ретвитнули более 4,4 миллионов раз.