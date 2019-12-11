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Twitter назвал самого популярного политика 2019 года

  • 11.12.2019, 8:50
  • 1,076
Twitter назвал самого популярного политика 2019 года

Названо также самое популярное сообщение в социальной сети.

Социальная сеть Twitter сообщила, что президент США Дональд Трамп стал самым обсуждаемым политиком по итогам 2019 года.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В то же время, самым популярным сообщением стал твит японского миллиардера и коллекционера произведений искусства Юсаки Маедзава, который пообещал разыграть миллион долларов в конкурсе репостов. Его запись ретвитнули более 4,4 миллионов раз.


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