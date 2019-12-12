Белорусы должны банкам втрое больше, чем зарабатывают 7 12.12.2019, 14:59

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Кто виноват в кредитном буме?

Граждане, банки и государство одалживают друг у друга, да еще и за рубежом. Сколько мы все вместе должны и к чему это может привести, рассказывает эксперт программы «Белсата» «Асабісты капітал» Михал Залесский.

Когда наши большие начальники были маленькие, то слышали по радио, что предприятиям не хватает оборотных средств. Сейчас они выросли, и мои внуки могут увидеть в интернете интервью и услышать, как жалуются большие начальники на тот самый недостаток. Предприятия одалживают и одалживают: и люди, и банки, и государство. Про долги и поговорим.

Поскольку других денег, кроме тех, которые заработали граждане, создавая товары и услуги, в природе не существует, начнем с граждан.

Рост задолженности граждан перед учреждениями банков по кредитам, полученным в белорусских рублях, более быстрый, чем рост заработной платы и производительности труда.

А еще же есть кредиты в иностранной валюте и те займы, что полученные в небанковских учреждениях и у других граждан. Отдавать это можно в основном из зарплаты, так как другие источники дохода сравнительно малы.

Зарплата, которую выплачивают все предприятия и организации страны, составляет на сегодняшний день чуть более чем третью часть общей задолженности работников.

Задолженность предприятий и организаций, выдающих зарплату, чуть ли не втрое больше задолженности этой зарплаты получателем. К тому же предприятия не платят друг другу, и просроченная дебиторская задолженность составляет примерно четверть от того, что они должны отдать банкам. И не забудем, что большие предприятия одалживают еще и за границей.

Банки для того и существуют, чтобы давать ссуды и получать за это рост. А долги они дают из привлеченных денег: возвращенного избытка, вкладов, остатков средств на счетах и, опять же, долгов. Вместе это примерно 76 миллиардов рублей.

Одалживать, в бытовом, упрощенном смысле, банки могут друг у друга, либо у иностранных банков, либо у государства. Подчеркну, движение денег в банковской системе – вещь не простая и динамичная, но можно и так сказать: примерно 9% им одалживает государство, 2% – другие банки и 13% – иностранные банки.

Государство является инструментом нации для самоуправления, поэтому деньги оно не зарабатывает, а только берет на свои потребности через налоги, пошлины, штрафы, или одалживает у своих граждан или у других государств.

Размер чисто государственной задолженности по международным стандартам не должен вызывать тревоги: внешний долг в сентябре был 16 миллиардов рублей и внутренний – девять.

Но каждый знает, где живет, поэтому говорить, что кто-то бешеные деньги без ведома государства одалживает или отдает кому-то, не приходится. Поэтому общую внешнюю задолженность надо оценивать как государственную, и наберется миллиарда 43.

Народное отношение к одолженным деньгам под влиянием отечественной рекламы и зарубежной культуры радикально изменилось, но никто еще не отменял правило: одолжил — возвращай. Чтобы возвращать, нужно делать такое, что во всем мире покупают. Делайте, кто вам не дает.