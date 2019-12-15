Выходные в Одессе: как замечательно отдохнуть в несезон 15.12.2019, 15:41

Куда белорусам можно пойти в городе и где остановиться.

Одесса занимает особое место в сердцах многих людей: местный колорит, кухня, говор и знаменитые рынки. Основной наплыв туристов в городе, конечно же, ожидают летом, но даже зимой на знаменитом украинском курорте есть чем заняться и как хорошо провести уикенд, пишет «Сегодня».

Куда пойти в Одессе

1. Погуляйте по одесским дворикам и послушайте говор местных.

2. Погуляйте по Дерибасовской и выпейте чашку кофе или бокал вина.

3. Сходите на Привоз, погуляйте и попробуйте что-то с прилавка.

4. Сходите на экскурсию по катакомбам с хорошим гидом.

5. Купите какой-то раритет на Староконном рынке.

6. Посетите оперу: посмотрите здание снаружи, а также сходите на оперу или балет.

7. Поезжайте на крупнейший рынок в Европе под названием "7 километр".

8. Научитесь готовить что-то из местной кухни: форшмак, котлеты из кильки или баклажанную икру.

Где поесть в Одессе

В городе есть много заведений, где можно вкусно поесть и почувствовать тот самый неповторимый настоящий одесский дух. Какие-то заведения вас удивят, какие-то заставят внести в свой must visit list, какие-то просто порадуют отличным сервисом, вкусными деликатесами и уютной атмосферой.

Поужинать со вкусом можно, например, в фешенебельном ресторане Le Grand Café, который находится на первом этаже отеля Bristol. Там разнообразное меню на основе рецептов от шеф-поваров со всего мира. Готовят очень вкусные салаты, фаршированную рыбу, мясо и великолепные десерты.

Где остановиться в Одессе

Лучшие отели Одессы находятся в историческом центре города. Среди высококлассных гостиниц можно назвать пятизвездочный отель Bristol (сеть Vertex Hotel Group). Ночь в двухместном номере здесь обойдется вам примерно в 100 евро (стандартный номер), но оно того стоит.

Здание отеля Bristol, который в этом году отмечает 120-летний юбилей, построено по проекту известного архитектора Александра Бернардацциэто и является памятником архитектуры XIX-XX веков. Здесь останавливался лауреат нобелевской премии Иван Бунин, звезда немого кино Вера Холодная, писатель Теодор Драйзер, американский миллиардер Арманд Хаммер и многие другие. Все номера в отеле выполнены в стиле барокко, как и фасад здания.

Не уступает в красоте Bristol гостиница "Лондонская", которая находится в историческом центре Одессы на Приморском бульваре, всего в нескольких шагах от знаменитой Потемкинской лестницы, в непосредственной близости от театра оперы и балета, морского, литературного и археологического музеев. Кроме аутентичных интерьеров, здесь есть мини-музей забытых постояльцами вещей, книга с автографами ряда мировых знаменитостей, а под зданием, говорят, проходят заброшенные катакомбы, по котором можно пройти в городской порт.

Если вы ищете более доступные варианты, то в трехзвездочных отелях можно найти номера. Самый бюджетный вариант – поселиться в хостеле.