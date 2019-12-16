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В Беларуси изменились условия пребывания иностранцев

  • 16.12.2019, 16:19
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В Беларуси изменились условия пребывания иностранцев

Нововведения в законе также корректируют основания для отказа иностранцу в выдаче визы.

«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» внесены изменения. Соответствующий документ подписал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

«Закон в том числе предусматривает увеличение с 5 до 10 суток срока, в течение которого иностранцы, прибывшие в Беларусь, обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания», – отмечается в документе.

Нововведения в законе также корректируют основания для отказа иностранцу в выдаче визы для въезда в Беларусь. Одновременно определяются возможности получения иностранцами и их представителями информации о включении в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.


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