Экс-боец СОБРа: Павличенко дал по $1000 за Гончара и Красовского 2 17.12.2019, 11:54

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Все приказы «эскадрону смерти» отдавались в устной форме.

В сентябре 2019 года Юрий Гаравский обратился в русскую редакцию "Немецкой волны", заявив, что 20 лет назад участвовал в похищениях и убийствах белорусских оппозиционеров - противников Лукашенко.

Гаравский утверждает, что в 1999-2003 годах был бойцом СОБРа - специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. По словам Гаравского, по приказу сверху вместе с сослуживцами он похитил и убил экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию.

Экс-боец СОБРа раскрывает не только подробности совершения преступления, но и указывает на участие в этом высших должностных лиц Беларуси:

- Когда вы выезжали на захват Гончара и Красовского, вы понимали, кто эти люди?

- Нет. Мы не знали. Я тогда и фамилии-то Гончара не знал. Потом Павличенко рассказал, что это был Гончар, а про Красовского он вообще ничего не говорил. А дня через три Павличенко приехал и говорит: "Вот вам, ребята, за Гончара и Красовского". И дает нам по тысяче долларов.

- Исчезновение Гончара и Красовского в те дни было темой номер один в Беларуси. Об этом сообщали все СМИ. Вы понимали, в чем дело?

- Мы понимали. Но мы спокойно к этому относились, потому что были уверены, что никто об этом не узнает, настолько синхронно мы сработали, без свидетелей. По Захаренко свидетели были, люди могли видеть, кто куда кого сажал. А по Гончару и Красовскому - это было почти ночью в начале двенадцатого, никто ничего не видел.

- В СМИ писали, что в так называемом "эскадроне смерти" люди идейные. Якобы Павличенко перед похищениями зачитывал задания от имени Лукашенко, что выполнить такой приказ - это большая честь и т.д.

- Не было этого ничего. Все приказы отдавались в устной форме. Такое понятие как приказ, напечатанный такого-то числа, - это миф.