Андрей Войнич: Этих показаний мы ждали долгих двадцать лет 9 17.12.2019, 13:32

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АНДРЕЙ ВОЙНИЧ

Лукашенко просто не имеет морального права править страной.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич прокомментировал сайту Сharter97.org признание экс-бойца «эскадрона смерти» Юрия Гаравского. Напомним, в интервью «Немецкой волне» экс-боец СОБРа заявил, что он причастен к похищениям и убийствам оппонентов режима Лукашенко — Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Юрия Захаренко.

- Реакция любого нормального общества на такую информацию, должна быть одной: люди должный выйти и потребовать найти и наказать виновных. А если диктатор будет и дальше их покрывать — то убрать его с занимаемой должности. Такой человек не имеет морального права править страной, не имеют морального права никому ничего указывать. Это бандит, который находится у власти.

На самом деле, этих показаний мы ждали долгих двадцать лет. Неудивительно, что они появились именно сейчас. Силовики, даже бывшие, хорошо чувствуют, когда человек, удерживающий власть силовым путем, теряет хватку, ослабевает. Только тогда те из них, кто замешан в каких-то темных делах, начинают говорить. И вот этот момент настал и для Беларуси. Уверен, что показания Юрия Гаравского — не последние. Но они критические для режима Лукашенко, который строился на «круговой поруке», на формировании образа «общей ответственности» за преступления диктатора. Это сигнал всем сотрудникам силовых ведомств: подумайте, кому вы служите, какова ваша роль в жизни страны, как вы будете смотреть в глаза своим детям? Может пора остановиться?