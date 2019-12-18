Как Лукашенко проговорился и подтвердил слова экс-бойца СОБР 18.12.2019, 10:52

Вопрос «эскадронов смерти» – больной для диктатора.

Это была информационная бомба! В понедельник на портале «Deutsche Welle» ( «Немецкой волны») появилось признание бывшего бойца СОБР Юрия Гаравского. Он рассказал подробности казней без суда и следствия лидеров белорусской оппозиции – Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского, сообщает «Белсат».

Признания бывшего бойца СОБР Юрия Гаравского о соучастии в похищении и убийстве Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского вызвали реакцию бывших коллег по оружию.

Гаравский называет конкретные фамилии участников – бойцов СОБР: всего 15 человек под руководством подполковника Дмитрия Павличенко.

По словам СОБРовца, Павличенко стрелял дважды в сердце из бесшумного спецписталета. Пистолет выдал Олег Алкаев, на тот момент – начальник СИЗО № 1. Алкаев рассказал о неофициальной выдаче пистолета для внесудебных казней, эмигрировав в Германию.

К показаниям бывшего СОБРовца он относится с осторожностью и вниманием: «Если он солгал, то у него обвинение в тяжком преступлении – это клевета. Если он правду рассказал, он все равно получит срок, но не в Беларуси. В Беларусь его не выгонят, потому что там существует риск применения смертного приговора».

О давлении компроматом со стороны Москвы заявил и экс-министр МВД Юрий Сиваков.

Вопрос «эскадронов смерти» – больной для Лукашенко. И он тоже путается в комментариях – были они созданы или нет.

«Меня обвиняли, что «вот этот Лукашенко там или знает, или давал команду»?! Зачем? Ну негодяев же море ходит сегодня, врагов белорусского народа, как я их называю, но я никогда себе не позволил там какую-то команду дать», – высказался Лукашенко в 2010 году.

В 2018 году Лукашенко обмолвился: «Вы что, с ума сошли? Или мне принимать жесткие меры, как в первые годы моей президентской жизни, когда убивали людей на трассе Москва — Берлин: когда я посылал горстку надежных людей с автоматами, которые перестреляли там половину и навели порядок в течение месяца».

Гаравский подтверждает: сначала СОБР убивал бандитов – будто бы при задержании, а потом заодно и представителей оппозиции.