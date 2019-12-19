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Андрей Шарендо: Акции протеста могут принять стихийный характер

  • 19.12.2019, 8:57
  • 1,881
Андрей Шарендо: Акции протеста могут принять стихийный характер
АНДРЕЙ ШАРЕНДО
ФОТО: ЮРИЙ ДРУГ / CHARTER97.ORG

Подобный опыт уже есть.

Акции против белорусского-российской интеграции могут получить продолжение в регионах. Все зависит от того, насколько процесс переговоров будет прозрачным. В этом убежден брестский активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо.

В комментарии «Радыё Рацыя» активист отметил, что все зависит от настроений в обществе: «Надо смотреть по обстоятельствам. И понятно, что если дальше будут вестись эти тайные переговоры Лукашенко и Путина, акции начнутся и в Бресте, и в других городах. О формате я не могу сказать, будет видно по обстоятельствам».

Андрей Шарендо убежден: акции могут принять стихийный характер. По аналогии с тем, как никто не ожидал, что люди выйдут за отстаивание своих экологических прав.


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