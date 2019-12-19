Путин: У нас есть желание образовать наднациональные органы с Беларусью 2 19.12.2019, 14:46

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Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

Глава Кремля заявил, что без «интеграции» дотаций для Минска не будет.

Путин не ответил на вопрос корреспондента РБК о возможности его перехода на новый пост после того, как в 2024 году истечет срок его полномочий. Обращаясь к президенту, корреспондент отметила, что многие предполагают, что гипотетически Путин после ухода с поста президента России может возглавить созданное вместе с Беларусью так называемое союзное государство.

Путин комментировать данные предположения не стал, хотя подробно рассказал о своем отношении к идее создания так называемого союзного государства.

Глава Кремля заявил, что россияне и белорусы — почти один народ:

«По-моему, то же самое, что украинский и русский, это почти одно и то же, в этническом смысле слова и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому тому, что у нас с Беларусью происходит такое сближение, я этому очень рад», — сказал Путин.

«Создание союзного государства было правильным решением, но в подавляющем большинстве поставленные задачи не реализованы», — сказал он.

Путин заявил, что у России есть желание образовать наднациональные органы с Беларусью.

Также Путин заявил, что Беларусь получает газ по самой низкой цене $127 за тысячу кубометров.

Он добавил, что ошибочно дотировать Беларусь в условиях недорешенности строительства так называемого союзного государства с РФ.

«Мы дотируем цены на газ в некоторых регионах, в том числе это касается Смоленской области, которая граничит с Беларусью. Это самый дотируемые регион», — сказал Путин.

«И если будем дотировать еще и все для Беларуси — это странно», — заметил Путин.