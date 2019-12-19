В Вильнюсе прошла акция в поддержку независимости Беларуси 2 19.12.2019, 15:45

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Фото: charter97.org

В пикете приняли участие литовские парламентарии.

Возле посольства Беларуси в Вильнюсе сегодня прошла акция в поддержку независимости нашей страны.

Об этом Charter97.org рассказал оппозиционный активист Павел Маринич:

- В преддверии новых встреч Путина и Лукашенко белорусы Вильнюса собрались у посольства Беларуси, чтобы в очередной раз напомнить о том, что они против этой подпольной интеграции, да и любой интеграции в принципе, что они — приверженцы независимости своей страны.

А главное — донести сигнал о том, что Конституция Беларуси дает право оборонять свою страну даже с оружием в руках. Это месседж о том, что крымского сценария в Беларуси не будет и что люди готовы сражаться за свою независимость.

На пикете присутствовали также литовские парламентарии: Мантас Адаменас, Лауринас Кащюнас и Жигимантас Павиленис. Литовские политики поддерживают стремление белорусов жить в своем государстве и понимают, что нынешние стремления Путина и Лукашенко несут геополитические угрозы в регионе. И прекрасно осознают, что Беларусь может превратиться в «горячую точку» на границе с Литвой.