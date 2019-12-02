Фотофакт: Марсоход сделал уникальный снимок рассвета на Красной планете 6 2.12.2019, 13:23

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Сейчас на Марсе работают два аппарата NASA.

NASA поделилось новым изображением, присланным марсоходом Curiosity. Аппарат, работающий в кратере Гейла, сделал удивительный снимок начинающегося рассвета на Красной планете. Curiosity получил изображение в субботу, используя свою правую навигационную камеру, пишет «Популярная механика».

Curiosity работает на Марсе с 2012 года — он был запущен в ноябре 2011 года, а на Красной планете, внутри кратера Гейла, совершил приземление в августе 2012-го. Изначально планировалась двухлетняя миссия аппарата, однако затем она была продлена на неопределенный срок.

Сейчас на Марсе работают два аппарата NASA — Curiosity и зонд InSight. Не так давно работал и марсоход Opportunity, однако в начале прошлого лета NASA утратило с ним контакт — из-за начавшейся пылевой бури.