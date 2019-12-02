Запуск нового газопровода Россией высмеяли карикатурой 3 2.12.2019, 18:11

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Кто на самом деле получит выгоду от проекта?

Запуск Россией нового восточного газопровода "Сила Сибири", который будет импортировать голубое топливо в Китай, высмеяли меткой карикатурой.

Рисунок разместило издание Deutsche Welle в Twitter, пишет apostrophe.ua.

На карикатуре председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пьет голубой коктейль из трубочки, на которой написано название газопровода. Таким образом автор намекает, что выгоду от нового проекта получит китайская сторона и отнюдь не рядовые налогоплательщики, за средства которых и велись работы по сооружению нового газопровода.

Политические карикатуры российского художника Сергея Елкина - автора рисунка - почти ежедневно появляются на онлайн-страницах медиакомпании Deutsche Welle. В мае 2017 года он стал одним из лауреатов премии независимой журналистики в Восточной Европе Free Media Award, которой фонд Fritt Ord в Осло и фонд Die Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius в Гамбурге награждают независимых журналистов и СМИ.