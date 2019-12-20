В Минске проходит суд над Ириной Халип

В Минске проходит суд над Ириной Халип7
- 20.12.2019, 10:37
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Судья ушел разбирать «нечитаемый» протокол.
Известную белорусскую журналистку, одного из лидеров гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ирину Халип вызвали сегодня, 20 декабря, в суд Партизанского района Минска, сообщает Charter97.org.
Судебное заседание началось в 10.00. Журналистку судят по статье 23.34 Административного кодекса — за «публичное выражение своего отношение к предстоящим «выборам», высказанное на легальной, проходившей в рамках официальной агитационной кампании, Встрече свободных людей 15 ноября на площади Свободы в Минске.
«Судья ушел разбирать протокол. Он нечитаемый», — сообщила Ирина Халип в «Фейсбуке» в начале судебного заседания.