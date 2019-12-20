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За независимую Беларусь без Лукашенко!

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  • 20.12.2019, 11:07
За независимую Беларусь без Лукашенко!
Фото: EPA

Гарантом независимости может быть только народ.

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит встреча правителей Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Белорусский диктатор пытается продать белорусский суверенитет за гарантии собственного выживания и безопасности.

Белорусская оппозиция призвала граждан страны выйти сегодня в 18-00 на Октябрьскую площадь Минска на акцию в поддержку независимости Беларуси.

Гарантом белорусской независимости может быть только народ.

Смотрите видео, которое прислал один из читателей Charter97.org.

За независимую Беларусь без Лукашенко!


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