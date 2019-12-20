За независимую Беларусь без Лукашенко!2
- 20.12.2019, 11:07
Гарантом независимости может быть только народ.
Сегодня в Санкт-Петербурге проходит встреча правителей Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Белорусский диктатор пытается продать белорусский суверенитет за гарантии собственного выживания и безопасности.
Белорусская оппозиция призвала граждан страны выйти сегодня в 18-00 на Октябрьскую площадь Минска на акцию в поддержку независимости Беларуси.
Гарантом белорусской независимости может быть только народ.
Смотрите видео, которое прислал один из читателей Charter97.org.
За независимую Беларусь без Лукашенко!