Ирину Халип оштрафовали на $182 13 20.12.2019, 11:34

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Ирина Халип

Известную журналистку судили за «за выражение собственного мнения».

Известную белорусскую журналистку, одного из лидеров гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ирину Халип вызвали сегодня в суд Партизанского района Минска, сообщает Charter97.org.

Судебное заседание началось в 10.00. Журналистку cудили по статье 23.34 Административного кодекса — за «публичное выражение своего отношение к предстоящим «выборам», высказанное на легальной, проходившей в рамках официальной агитационной кампании, Встрече свободных людей 15 ноября на площади Свободы в Минске.

Ирину Халип оштрафовали на 15 базовых величин ($182.1).