Орешкин: Беларуси и России осталось решить три группы вопросов 4 20.12.2019, 15:23

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Максим Орешкин

(обновлено) Они касаются нефтяной, газовой и налоговой сфер.

Беларуси и России осталось решить три группы вопросов. Об этом заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин после состоявшейся встречи в Санкт-Петербурге Александра Лукашенко и Владимира Путина, передает корреспондент БелТА.

Он уточнил, что они касаются нефтяной, газовой и налоговой сфер.

"По результатам сегодняшних переговоров остались три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности. Это договоренности в нефтяной сфере, газовой и налоговой сферах. Это три группы вопросов, которые осталось решить для того, чтобы финализировать все дорожные карты", - сказал Максим Орешкин.

По его словам, на встрече Лукашенко и Путин обсуждалось то, что достигнуто с момента встречи в Сочи. "У нас была очень напряженная и очень эффективная работа с моим визави - Дмитрием Крутым (первый вице-премьер Беларуси. - прим.) по этой проблематике. Мы следовали в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты в Сочи. Нам дали ряд указаний. Мы сделали очередной шаг вперед с точки зрения согласования вопросов. У нас согласованы полностью вопросы в сферах сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка", - рассказал министр.

Напомним, белорусское гражданское общество и оппозиция протестуют против тайных переговоров Лукашенко и Путина. Белорусская оппозиция призвала граждан страны выйти сегодня в 18-00 на Октябрьскую площадь Минска на акцию в поддержку независимости Беларуси.