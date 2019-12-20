Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным 20.12.2019, 17:45

Она пройдет либо в этом, либо в начале следующего года.

Лукашенко завил, что не исключает новой встречи с российским коллегой до конца текущего или в начале следующего года, сообщает БелТА «Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, — наши вопросы», — пояснил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко и Путин сегодня соглосовали 28 из 31 дорожных карт по так называемой интеграции.

Напомним, белорусское гражданское общество и оппозиция протестуют против тайных переговоров Лукашенко и Путина. Белорусская оппозиция призвала граждан страны выйти сегодня в 18-00 на Октябрьскую площадь Минска на акцию в поддержку независимости Беларуси.