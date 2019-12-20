закрыть
20 декабря 2019, пятница, 17:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным

  • 20.12.2019, 17:45
Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным

Она пройдет либо в этом, либо в начале следующего года.

Лукашенко завил, что не исключает новой встречи с российским коллегой до конца текущего или в начале следующего года, сообщает БелТА «Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, — наши вопросы», — пояснил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко и Путин сегодня соглосовали 28 из 31 дорожных карт по так называемой интеграции.

Напомним, белорусское гражданское общество и оппозиция протестуют против тайных переговоров Лукашенко и Путина. Белорусская оппозиция призвала граждан страны выйти сегодня в 18-00 на Октябрьскую площадь Минска на акцию в поддержку независимости Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Захребетники
Захребетники Ирина Халип
Площадь Достоинства
Площадь Достоинства Николай Статкевич
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников
Список подозреваемых в политических убийствах в Беларуси
Список подозреваемых в политических убийствах в Беларуси Наталья Радина