Экс-глава Нацбанка: Без кредитов для белорусского рубля наступят проблемы 2 3.12.2019, 12:31

2,263

Станислав Богданкевич

Есть опасения для положения на денежном рынке.

Бывший руководитель Нацбанка Станислав Богданкевич в комментарии udf.by отметил, что курсу белорусского рубля в следующем году могут угрожать довольно серьезные проблемы.

«Главный риск состоит в кредиторской задолженности перед банками убыточных госкомпаний и предприятий, а также задолженности Республики Беларусь на внешнем рынке – перед Россией и международными структурами. До сих пор мы эти долги, по сути, и не выплачивали: старые кредиты погашали, взяв новые. Рефинансировали прежнюю задолженность», – сказал Богданкевич.

Теперь же новых кредитов от России ждать не приходится в связи с экономическими спорами между странами, не рассчитывают в правительстве в 2020 году и на новую программу с МВФ.

«Если мы не получим новых кредитов от России или Запада, это будет большой проблемой для курса белорусского рубля, для устойчивости на денежном рынке», – считает бывший руководитель Нацбанка.

Тем временем белорусские банки все еще предлагают заманчивые безотзывные депозиты в белорусских рублях – под 12-13% годовых. Сильно ли рискуют граждане?

«На сегодняшний день я не вижу большого риска, поскольку ситуация с курсом еще контролируемая», – сказал Богданкевич.