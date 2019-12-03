Павел Северинец: Белорусы должны дать свой ответ 5 3.12.2019, 12:38

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Павел Северинец

Фото: Arciom Liava / Facebook

Политик объяснил, почему призвал выйти на Октябрьскую площадь 7 декабря.

Об этом один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец рассказал сайту Charter97.org.

- Вы призвали в социальных сетях выйти 7 декабря на Октябрьскую площадь в Минске. Почему вы решили обратиться к людям?

- Уже в течение года Россия осуществляет системное давление на Беларусь с целью поглощения нашей страны — начиная с давления только на Лукашенко и заканчивая давлением на все наше общество посредством информации, экономических и международных рычагов.

Это давление направлено на то, чтобы сделать Беларусь частью России. И в сентябре стало известно, что подписываются некие «дорожные карты», которые предусматривают унификацию законодательства, приведение в соответствие с российскими стандартами нормативов наших министерств и ведомств — тот есть, ведется полноформатная подготовка к аншлюсу.

Как раз с конца сентября, объезжая регионы, я просил людей в случае подписания так называемых «интеграционных соглашений» быть готовыми ехать в Минск. Многие — а это сотни человек по крайней мере из тех, кого я знаю — собираются быть и будут 7 декабря в 12 часов на Октябрьской площади в Минске (площади Калиновского).

Думаю, что здесь двух мнений быть просто не может: молчать в такой ситуации белорусы не должны. Несколько дней назад посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что Лукашенко и Путин договорились об общем «парламенте» и общем правительстве — неких наднациональных органах. Это — прямая сдача независимости. Даже когда просто звучат такие заявления от ответственных чиновников, белорусский народ должен дать свой ответ.

И поэтому 7 декабря в 12.00 в центре Минска на площади Калиновского будет акция протеста.

Задача минимум на этой акции — заявить белорусам и всему миру: «Мы против!». Если будет молчание, если ничего не произойдет, то это будет напоминать ситуацию с Немым сеймом и разделами Речи Посполитой. Молчание — это знак согласия. Оккупанты заходят — и весь мир видит, что белорусы просто притихли, отняло речь и так далее.

Для того, чтобы не отняло речь, нужно собраться всем вместе на площади и заявить: «Нет, мы против!». Это — программа-минимум.

- Какова в таком случае программа-максимум?

- Программа-максимум будет видна, исходя из обстановки: насколько много будет людей. Если их будет очень много, на площади можно будет стоять и до тех пор, пока идут переговоры — и даже до тех пор, пока не начнется новая реальность в Беларуси.

Если площадь будет полной — то будет уже совсем другая реальность. Я, конечно же, реалист. Я понимаю, что сейчас большинство народа спит. Но сейчас речь идет не о «выборах-шмыборах», сейчас речь идет о существовании государства. Поэтому я прошу всех, кто может приехать 7 декабря и выйти, быть на Октябрьской площади.

Главное, почему надо выйти — это то, чтобы Беларусь жила. Есть силы и есть люди, которые хотят сделать ее частью России, сделать ее забитым колхозом, просто безымянной территорией.

Но выросло целое поколение людей, которые понимают, что Беларусь — это их жизнь. Это — единственное место на Земле, где мы можем жить, развиваться, реализовываться как народ. Защитить эту возможность, защитить эту землю и свободу — наша святая обязанность. Поэтому все нужно воспринимать не на уровне инструкций или правильных слов, а на уровне души и сердца. Это просто — ка дышать. Нас хотят уничтожить — мы должны выйти и противостоять этому.