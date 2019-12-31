закрыть
31 декабря 2019, вторник, 17:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Новогодний «подарок»: с 1 января деньги со счетов белорусов будут списывать автоматически

34
  • 31.12.2019, 14:02
  • 14,536
Новогодний «подарок»: с 1 января деньги со счетов белорусов будут списывать автоматически

Речь идет о тех суммах, которые посчитают «долгом перед государством».

С 1 января 2020 года вступает в силу автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств (АИС ИДО), так было записано в указе №414 «О совершенствовании безналичных расчетов», подписанном еще в 2018-м. У решения много справедливых обоснований, но для должников жизнь станет сложнее, пишет onliner.by.

Внедрение указанного механизма взыскания направлено на исключение случаев многократного списания органами взыскания одной и той же суммы денежных средств со всех счетов должников, автоматизацию и унификацию процессов взыскания денежных средств для всех органов взыскания, сокращение документооборота между органами взыскания и банками.

Под плательщиками понимаются юридические лица, в том числе осуществляющие исполнение их денежных обязательств филиалы, представительства и иные обособленные подразделения юридических лиц, организации, не являющиеся юридическими лицами, а также физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Одновременно с 1 января сами банки прекращают вести картотеки не оплаченных в срок расчетных документов. Всю информацию они должны передать в Нацбанк, который является владельцем системы АИС ИДО. Теперь в ней будет формироваться база неисполненных денежных обязательств плательщика за счет информации, содержащейся в направленных в нее платежных требованиях взыскателей и платежных инструкциях плательщиков на перечисление платежей в бюджет.

На основании этой информации система автоматически будет определять общую сумму неисполненных денежных обязательств плательщика, очередность исполнения расчетных документов, формировать и направлять в каждый банк плательщика электронный документ, содержащий информацию о неисполненных денежных обязательствах.

Несмотря за заявленную в указе дату, все фактически начнет работать с 3 января. Например, вы должны денег в бюджет по «письму счастья» или неоплаченному налогу. АИС ИДО отправляет информацию о долге в банки, где у должника есть счета. Если вы должны 50 рублей, то они замораживаются на каждом из принадлежащих должнику счетов.

Платежные инструкции будут предъявляться к счетам в следующем порядке, согласно Постановлению Совмина и НБ РБ от 28 июня 2019 г. №432/11:

в первую очередь — к текущим счетам в валюте платежной инструкции;

во вторую очередь — к текущим счетам в валюте, отличной от валюты платежной инструкции (с покупкой/продажей);

в третью очередь — к иным счетам в банках, с которых бесспорное взыскание предусмотрено законодательными актами (за исключением специальных счетов, открытых в соответствии с законодательными актами).

То есть ваш штраф в 50 рублей сначала спишут с текущего счета, на который вы получаете, например, зарплату. Если такого счета нет — обратят внимание на валютный счет: продадут валюту по курсу и спишут. Если и такого счета у вас нет, возможно, в банке лежит депозит — заберут оттуда.

Такое списание называется бесспорным. Фактически эту работу долго делали судебные исполнители. АИС ИДО будет работать в режиме реального времени. С этим связаны и ожидаемые трудности в первые дни: по словам представителя одного из коммерческих банков, никто не в курсе, какой вал должников хлынет сразу после Нового года, в какой очередности их будут рассматривать и насколько этот процесс затянется, пока не выйдет на темп онлайн.

Также открытым остается вопрос: если у должника есть счета в нескольких банках, то какие из них будут списывать долг?

Но банки — это самый популярный ресурс поиска денег. В указе также сказано о том, что долг будет «исполняться» через небанковские кредитно-финансовые организации, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», электронные деньги в электронных кошельках.

Кто будет подавать информацию о долгах?

Органы Комитета государственного контроля, налоговые, таможенные органы, Министерство финансов, Фонд социальной защиты населения, органы, ведущие уголовный процесс, иные государственные органы и банки при реализации полномочий, предоставленных им законодательными актами на взыскание в бесспорном порядке денежных средств (электронных денег).


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип