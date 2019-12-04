Брат Пабло Эскобара выпустил смартфон с гибким экраном 10 4.12.2019, 14:34

1,616

Он надеется навязать конкуренцию Аpple и Samsung.

Роберто Эскобар, родственник известного колумбийского наркобарона, анонсировал складной смартфон Escobar Fold 1 на Android, пишет «Популярная механика».

Компания Escobar Inc с новым устройством намерена навязать конкуренцию не только складном смартфону Samsung Galaxy Gold, но и мобильным устройствам Apple.

Escobar Fold 1 получил 7,8-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FHD+ (1920 x 1444), который может превращаться из планшета в смартфон и обратно. При этом в сложенном виде половинки устройства прилегают друг к другу не плотно, а с видимым и ощутимым зазором. В отличие от южнокорейского смартфона, колумбийский складывается не экраном внутрь, а наружу.

Гаджет на Android 9.0 оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 8150, имеет 6 или 8 Гб оперативной памяти и 256 или 512 Гб встроенной с возможностью использования карт памяти до 256 Гб. Смартфон с двойным слотом для SIM-карт имеет аккумулятор на 4000 мА·ч и поддерживает функцию быстрой зарядки. Предусмотрены две камеры — на 15 и 20 Мп.

Технически Escobar Fold 1 является не самостоятельной разработкой, а переработанной с точки зрения внешнего дизайна и оформления интерфейса модификацией смартфона Royole FlexPai, показанной в январе 2019 года.

Стоимость колумбийского складного гаджета заявлена на уровне $349 за базовый вариант с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. При этом цена нового устройства необычайно низкая, поскольку даже исходный китайский Royole FlexPai обойдётся минимум в $1500, а сам по себе гибкий экран для смартфона стоит дороже, чем весь Escobar Fold 1 целиком.