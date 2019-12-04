В США представили прототип летающего автомобиля 4 4.12.2019, 18:30

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Авто разгоняется до 160 км/ч

Фото: pal-v.com

В компании уже принимают заказы на летающее авто PAL-V Pioneer.

Прототип летающего автомобиля PAL-V Pioneer был представлен в американском штате Флорида на фестивале Miami Art Week. Аппарат разрабатывают голландские специалисты, сообщает korrespondent.net со ссылкой на сайт PAL-V Pioneer.

Инновация является гибридом легкового автомобиля, самолета и вертолета. Машина имеет три колеса. Инженеры оснастили ее двумя пропеллерами и хвостовыми крыльями.

PAL-V на дороге может разогнаться до 160 километров в час, в небе его скорость в два раза быстрее.

Как рассказал главный инженер компании PAL-V Майк Стекеленбург, они принимают заявки на летающий автомобиль. По словам специалиста, продано уже 70 экземпляров. Заказчики получат свои летающие авто в 2021 году. Стоимость гибрида около 548 тысяч долларов.