Илон Маск предложил новый вид общественного транспорта 5.12.2019, 22:43

Илон Маск

Основатель SpaceX и Tesla намерен разработать «пассажирские ракеты».

В ближайшие пять лет SpaceX планирует разработать полноценную систему автономного жизнеобеспечения, спроектированную с учетом марсианских условий. Речь идет об оборудовании, добывающем ресурсы и энергию, фильтрационных технологиях, устройствах по производству пригодного к дыханию воздуха. Все это предприниматель планирует доставить на Марс с первыми грузовыми челноками уже в 2022 году с помощью ракеты собственного производства BFR («Big Fucking Rocket»). По словам предпринимателя, все силы и будущие средства компании пойдут на разработку этой ракеты. Маск планирует строить ее на деньги, вырученные с запусков спутников и доставок грузов на МКС, передает РБК.

Колонизация Марса будет проходить «волнами». Первые колонисты должны будут отправиться на Красную планету уже в 2024 году. Их цель — развернуть на поверхности Марса базу и подготовить плацдарм для будущих поселенцев. Те, в свою очередь, продолжат расширять колонию и ждать следующих прибывших, и так далее. Конечно, названные сроки можно назвать условными — цель слишком уж амбициозна.

Кроме того, Маск предложил использовать подобную систему и для колонизации Луны — этим предложением уже заинтересовались руководители NASA, которые в последние годы нередко говорили о возможности возвращения человечества на спутник Земли. При этом лунные миссии имеют даже больше шансов воплотиться в жизнь — перспективы колонизации Луны интересуют не только SpaceX и NASA, но и космическое агентство Европы, Китая и отечественный «Роскосмос». Так что если компании Маска удастся заинтересовать потенциальных инвесторов, нога человека ступит на спутник Земли даже раньше, чем на поверхность Марса.

Предприниматель уже выложил в свой Instagram рендер гипотетической лунной колонии.

Не забыл Маск и про Землю, выдвинув очередное предложение по созданию нового вида общественного транспорта. Речь идет о ракетных полетах, благодаря которым добраться в любую точку мира можно не больше чем за час. Причем стоимость перелета будет сопоставима со стоимостью билета эконом-класса в самолете.

SpaceX выпустили видеоролик, иллюстрирующий технологию всего процесса. В водоемах крупных городов предлагается построить плавучие платформы, которые представляют собой стартовые площадки. Пассажиры (от 80 до 200 человек) будут добираться до них на лодках и садиться в те же ракеты BFR, что будут использоваться при миссиях на Марс. Космический аппарат затем выйдет на орбиту Земли и разделится на две части: одна полетит обратно, вторая — в точку назначения. Таким образом добраться из Нью-Йорка в Шанхай можно всего за 39 минут, из Гонконга до Сингапура — за 22, из Лондона в Дубай — за 29.

Если этот способ передвижения будет реализован, то он станет самым быстрым в истории человечества — максимальная скорость ракеты составляет 29 000 км/ч. Правда, вряд ли это случится скоро. Во-первых, пассажиры наверняка будут испытывать сумасшедшие перегрузки, а значит, летать этим способом решится не каждый. Кроме того, остается вопрос безопасности: самолет статистически считается самым безопасным видом транспорта, тогда как посадить вышедшую в космическое пространство ракету обратно на Землю SpaceX научились относительно недавно.